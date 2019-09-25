США испытали ядерную бомбу трижды

Боеприпасы разместят в Европе - поближе к России

США продолжают испытания атомной бомбы пятого поколения В61-12, которая по мнению некоторых экспертов может стать главной причиной тактической ядерной войны в Европе.

По данным пресс-службы Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США, в августе американские военные совместно НАТО провели сразу три испытания B61-12. Естественно, без ядерной боеголовки, так как это запрещено договором 1963 года.

В частности, бомбу сбрасывали на полигоне Тонопа в пустыне Невады, не так далеко от знаменитой "Зоны 51", которую собирались "штурмовать" два миллиона американцев.

Заключительные испытания должны пройти в следующем году. Бомбу сбросят с F-16, к слову, подобные тесты уже проводились. Намного интереснее было бы посмотреть, как B61-12 сбрасывает F-35. Если истребитель сможет убрать ее во внутренний отсек, то у него будет намного больше шансов прорваться незамеченным к цели, чем у F-16 или F-15 четвертого поколения.

B61-12 на данный момент является самой высокоточной ядерной бомбой в мире. Ее другой отличительной чертой является возможность регулировать мощность заряда.

