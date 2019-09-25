Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

США испытали ядерную бомбу трижды

США испытали ядерную бомбу трижды
Кадр youtube.com
Боеприпасы разместят в Европе - поближе к России

США продолжают испытания атомной бомбы пятого поколения В61-12, которая по мнению некоторых экспертов может стать главной причиной тактической ядерной войны в Европе.

По данным пресс-службы Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США, в августе американские военные совместно НАТО провели сразу три испытания B61-12. Естественно, без ядерной боеголовки, так как это запрещено договором 1963 года.

В частности, бомбу сбрасывали на полигоне Тонопа в пустыне Невады, не так далеко от знаменитой "Зоны 51", которую собирались "штурмовать" два миллиона американцев.


Заключительные испытания должны пройти в следующем году. Бомбу сбросят с F-16, к слову, подобные тесты уже проводились. Намного интереснее было бы посмотреть, как B61-12 сбрасывает F-35. Если истребитель сможет убрать ее во внутренний отсек, то у него будет намного больше шансов прорваться незамеченным к цели, чем у F-16 или F-15 четвертого поколения.

 B61-12 на данный момент является самой высокоточной ядерной бомбой в мире. Ее другой отличительной чертой является возможность регулировать мощность заряда.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

"Безобразная ситуация": США оставили без виз новую российскую делегацию

Еще несколько дипломатов из нашей страны не получили разрешения на въезд в Америку

До конца года уйдет: в Конгрессе США подняли бунт против Трампа

Политик рискует потерять власть до выборов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей