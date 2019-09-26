Польша станет местом наступления США на Россию

В Варшаве так боятся русских, что решили отдать американцам военные базы

Командование американскими войсками на восточном фронте переезжает в Польшу, в город Познань. Об этом заявил в четверг в эфире Польского радио министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Американскими силами будут командовать не из Германии, как сейчас, а из Польши", – цитирует министра ТАСС.

В понедельник президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп подписали в Нью-Йорке совместную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. В частности, она предусматривает увеличение американского контингента в республике с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. человек. Все они будут размещаться на шести объектах.

Центр боевого обучения, где польские и американские военные будут учиться, как совместно дать отпор русским, разместят в городе Дравско-Поморске. В Познани, как уже было сказано выше, будет командование, а также группа поддержки пехоты США.

Во Вроцлаве – авиабаза для погрузки и разгрузки самолетов ВВС США. В Ласке построят базу для американских беспилотников, а в Повидз – штаб-квартиру авиационной боевой бригады, батальон логистической поддержки и объект сил специального назначения. Спецназовцы также разместятся в Люблинце.

Но особенно важно намерение США продать Польше 32 истребителей F-35. В Варшаве в настоящий момент ждут одобрения сделки Конгрессом. Если она состоится, а шансы очень велики, рядом с российской границей будут базироваться самые современные истребители на данный момент, который будут тесно взаимодействовать с другими эскадрильями НАТО.



Все это показывает, насколько Польша боится русского вторжения. Власти Варшавы как будто не беспокоят военные расходы. Они заинтересованы, чтобы как можно больше американских военных приехало в Польшу. Только так поляки чувствуют себя защищенными от России. Их даже не беспокоит, что на их территории будут находиться внушительный военный контингент другого государства, который может быстро установить контроль над республикой.