"Абрамсы" прорываются через Литву в Белоруссию

Нибиру
- Камчатка под ударом: небесные драконы с Нибиру атакуют Россию
- В любую минуту взорвется: на кадрах с Юпитера нашли тень от Нибиру
- Это конец: Нибиру заслонила Cолнце
В октябре США развернут танковый батальон в Литве, всего в нескольких километрах от границы с Беларусью, которая входит в ОДКБ. Об этом говорится на сайте Министерства обороны Литвы.
Также сообщается, что танковый батальон 9-го полка 1-й дивизии Армии США развернут на военном полигоне около литовского города Пабраде. Он находится примерно в десяти километрах от границы с Беларусью.
В Литве ожидают 500 американских военнослужащих, 30 танков M1 "Абрамс", 25 боевых машин пехоты M2 "Брэдли", а также 70 единиц колесной техники.
Литовские каникулы продлятся для американцев до весны 2020 года. Все это время военные проведет в совместных учениях, обмениваясь опытом.
25 "Абрамсов" и 500 американских военных – этого явно недостаточно, чтобы совершить прорыв белорусской границы, однако контингент в любой момент может быть увеличен, а присутствие военнослужащих США имеет большое значение. За своих Пентагон всегда вступается.
На Западе считают прибалтийские страны, входящие ранее в СССР, своеобразной "группой риска". Якобы в России могут захотеть вернуть их, чтобы обеспечить себе надежный буфер от блока НАТО. Ранее эту роль играли страны Варшавского договора.
Но следует отметить, что страны Прибалтики первыми выходили из СССР, и в Москве вряд ли когда-либо всерьез рассматривали подобный вариант.
Аналогично опасается российской агрессии Польша, которая пытается превратить свою страну в одну большую американскую военную базу.
Режиссера сравнили с чертом и указали ему на недостатки