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"Абрамсы" прорываются через Литву в Белоруссию

Фото:flickr.com/39955793@N07
Кольцо вокруг России сжимается

В октябре США развернут танковый батальон в Литве, всего в нескольких километрах от границы с Беларусью, которая входит в ОДКБ. Об этом говорится на сайте Министерства обороны Литвы.

Также сообщается, что танковый батальон 9-го полка 1-й дивизии Армии США развернут на военном полигоне около литовского города Пабраде. Он находится примерно в десяти километрах от границы с Беларусью.

В Литве ожидают 500 американских военнослужащих, 30 танков M1 "Абрамс", 25 боевых машин пехоты M2 "Брэдли", а также 70 единиц колесной техники.

Литовские каникулы продлятся для американцев до весны 2020 года. Все это время военные проведет в совместных учениях, обмениваясь опытом.

25 "Абрамсов" и 500 американских военных – этого явно недостаточно, чтобы совершить прорыв белорусской границы, однако контингент в любой момент может быть увеличен, а присутствие военнослужащих США имеет большое значение. За своих Пентагон всегда вступается.

Фото: kam.ltНа Западе считают прибалтийские страны, входящие ранее в СССР, своеобразной "группой риска". Якобы в России могут захотеть вернуть их, чтобы обеспечить себе надежный буфер от блока НАТО. Ранее эту роль играли страны Варшавского договора.

Но следует отметить, что страны Прибалтики первыми выходили из СССР, и в Москве вряд ли когда-либо всерьез рассматривали подобный вариант.

Аналогично опасается российской агрессии Польша, которая пытается превратить свою страну в одну большую американскую военную базу.

Александр ИЛЬИН
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