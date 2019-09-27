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Конгресс дает добро: у поляков будут F-35

Конгресс дает добро: у поляков будут F-35
Фото: flickr.com/dmahometown
Калининград рискует оказаться под ударом

Конгресс США одобрил продажу Варшаве истребителей пятого поколения F-35. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Это один из последних шагов перед заключением контракта, но не конец нашей работы. Мы будем твердо вести переговоры, чтобы достичь максимально выгодной цены", – цитирует главу ведомства.

Фактически это означает, что в Варшавы будут истребители F-35, которые она сможет разместить недалеко от Калининграда, поставив под угрозу весь российский эксклав. А учитывая, что F-35 может быть вооружен дальнобойной крылатой ракетой JASSM-ER и атомными бомбами В61-12, для России это плохие новости.

Как сообщалось ранее, Польша намерена купить 32 истребителя F-35, чтобы заменить ими советские МиГ-29 и Су-22. 

Александр ИЛЬИН
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