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Ложь и провокация: в России ответили на спецназовцев в Норвегии

Провокаторы: в России ответили на спецназовцев в Норвегии
Фото: www.globallookpress.com
Осло разглядел разведчиков на чужой земле - прибыли на подлодке

В России ответили на сенсационный материал Aldrimer.no о том, что в самой северной части Норвегии, на острове Шпицберген, действуют подразделения российского спецназа.

По мнению обозревателя "Комсомольской правды" Виктора Баранца, речь может идти о сотрудниках ЧОП, которые следят за безопасностью в компании, работающей на Шпицбергене.

"Есть международный договор между Россией и нашим соседом о двойном использовании природных богатств Шпицбергена. Там работают наша компания, наши шахтеры и другие специалисты", – заявил журналист "URA.RU".

Баранец уверен, что в данном случае поработали политические провокаторы, которые подобными байками пытаются столкнуться лбами Москву и Осло.

Однако норвежское издание четко отделяет ЧОПовцев от спецназовцев. Авторы уверяют, что спецназовцы провели разведку ключевых объектов и развернули системы мониторинга, установив датчики. При этом они якобы сотрудничают с "военизированными формированиями на севере". Более того, утверждается, что это подразделение действовало в Крыму в 2014 году. А прибыло оно на малой подлодке П-650Э "Малахит". Операция связана с продолжающимися учениями Северного флота в Беранецевом море.

Aldrimer.no ссылается на источник в правительстве, однако не называет его. Не было заявления и от министерства обороны Норвегии, которое по версии издания, прекрасно обо всем осведомлено. Посольство РФ в Норвегии уже назвало эту информацию фейком.

Фото: flickr.com/U.S. Army Europe"Не можем характеризовать ее иначе, как грубую провокацию", – приводит словам из пресс-релиза "Свободная пресса". По версии российских дипломатов, это провокация с целью оправдания увеличения военного бюджета Норвегии.

Договор о Шпицбергене был заключен в 1920 году. Суверенитет за архипелагом закрепили за Норвегией, однако другие государства-участники договора, среди которых и Россия, получили право на коммерческую и исследовательскую деятельность на острове.

Александр ИЛЬИН
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