МиГ-29 вступили в бой с F-16 в Болгарии

Американские летчики отключили радары и воевали на равных

Российские летчики на Миг-29 никогда не воевали в небе с американскими пилотами на F-16. Это сербам доводилось встречаться с последними в небе Югославии.

Балканские МиГ-29 были "лохматых годов" и уступали в авионике F-16AM и F-15C, поэтому НАТОвские пилоты просто засекали раньше "двадцать девятых", выпуская AIM-120B.

Примерно такие же МиГ-29 сейчас в составе ВВС Болгарии. С ними, прямо как в 1999-м, недавно схлестнулись в небе американские F-16 31-й эскадрильи ВВС США, правда в учебном бою в рамках маневров Rapid Buzzard.

Тем интереснее было американцам попытаться захватить тот самый МиГ, воевать с которыми их готовили с учебки.

F-16 быстро развернулись на базе Граф-Игнатьево примерно в 150 км от Софии. Затем они заправились в небе от трех C-130J Super Hercules и вступили в бой с болгарскими МиГ-29 и комплексами ПВО республики, среди которых, к слову, С-200, С-300 и дедушка "Тора" – "Куб".

"Одно дело взлететь в Техасе и приземлиться в Оклахоме. Другое дело – подняться в воздух в Италии и приземлиться в Болгарии. Совершенно разные операции, аэродромы и самолеты", – цитирует Defense Blog подполковника ВВС США Дэниэля Линдси.

По его словам, возможностей у современных F-16 больше, чем у МиГ-29 тех лет. Однако в учебных боях силы специально были уравнены, поэтому обе стороны получили отличную подготовку в ходе этих учений.

Кто одержал больше побед не сообщается, но ранее американские летчики, летавшие на МиГ-29, обращали внимание на то, что обзор в F-16 лучше. Зато "двадцать девятый" очень мощный и обладает превосходной маневренностью.

F-16 полетели в Болгарию не случайно. США пытаются продать эти самолеты своему восточно-европейскому союзнику по НАТО, однако пока социалисты препятствуют сделке.