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МиГ-29 показал себя лучше F-18 в бою против F-16

Фото ИТАР-ТАСС/ Анатолий Семехин
Американцев впечатлил истребитель Микояна

МиГ-29 в учебном бою с F-16 показал себя лучше, чем F-18 Hornet. Американских летчиков впечатлила маневренность МиГа на малых скоростях, а также система наведения на шлеме. Однако F-16 лучше поворачивают на больших скоростях, и на МиГ-29 "Фулкрум" хуже обзор.

The Aviation Geek Club приводит впечатления американских пилотов 31-истребительного крыла с базы Авиано в северной Италии. Именно они в мае 1995 года в ходе учений НАТО встретились в учебном бою с МиГ-29 Люфтваффе. СССР продавал ГДР эти истребители.

Капитан Майк Маккой сравнил бой с МиГ-29 с воздушным поединком с F-18 "Хорнет". Но "Фулкрум" оказался более приемистым, резким. Если в медленном бою "Хорнету" приходилось терять высоту, чтобы набрать скорость, МиГ-29 это было не нужно. Кроме того, у пилота "Фулкрума" перед собой своеобразный конус с углом в 45 градусов, внутри которого он может запустить Р-73 и уничтожить любой самолет.

По словам Маккоя, каждый раз, когда он встречался нос к носу с МиГ-29, ему приходилось запускать ловушки, чтобы не попасть под Р-73. Но на больших скоростях "Фулкруму" становилось труднее.

Аналогичной точки зрения придерживается и подполковник Гари Уэст, также пилотировавший F-16. Он отметил, что на скорости ниже 200 узлов МиГ-29 обладает поразительной точностью наведения, но если заставить русского разогнаться до 325 узлов, F-16 может сесть на хвост "Фулкруму". Но все равно МиГ-29 будет представлять угрозу благодаря "хитрому" шлему.

Фото: flickr.com/brewbooksА вот обзор в F-16 намного лучше. Летчики МиГ-29, которые полетали на "шестнадцатых", были поражены, что могли повернуться и увидеть хвост, двигатель. Пилоты F-16 сидят высоко и обзор у них лучше, что крайне важно в бою.

Также МиГ-29 не мог летать выше скорости звука с подвесным баком, но это мелочи. Американцев поразила способность МиГ-29 сражаться, условно говоря, в телефонной будке.

Александр ИЛЬИН
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