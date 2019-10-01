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Наводят панику: шведы ждут ядерного удара России

Наводят панику: шведы ждут ядерного удара России
Фото: commons.wikimedia.org
В России подняли на смех предусмотрительных скандинавов

Перебазирование командования ВМС Швеции в военный бункер времен холодной войны не более чем ненужное нагнетание обстановки.

Об этом в интервью ИА НСН заявил руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель.

По его мнению, на Балтике идет нагнетание обстановки. В частности, эксперт напомнил о недавней статье норвежского издания о российском спецназе на Шпицбергене.

"Шведы в этом плане самые трусливые, они постоянно выдают какие-то фейки. Это выгодно НАТО, которая постоянно нагнетает обстановку в Северной Европе", – сказал Журавель.

Ранее шведское командование действительно перебралось на подземную базу острова Муске, о чем написала газета The Guardian.

Шведский аналитик Никлас Гранхольм прямо связал переезд с российской угрозой. По его словам, русские могут использовать мощное оружие, требующее уровня защиты, который обеспечит только Муске.

Так как Муске, по размерам не уступающая Старому городу в Стокгольме, предназначена на случай ядерной войны, можно предположить, что шведы ждут российский "Буревестник", а возможно даже "Посейдон".

Фото: commons.wikimedia.orgБаза расположена в 40 км от Стокгольма. По миллиардами тонн горной породы скрываются доки для кораблей и подводных лодок. В Муске огромная сеть тоннелей, есть офисы, больницы. Командный пункт окончательно оборудуют до 2022 года.

Командование ВВС Швеции также переберется в более укрепленный район. В любом случае, решать где размещать командный пункт – личное дело Стокгольма.

Александр ИЛЬИН
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