Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

F-35 развяжет ядерную войну в Европе

F-35 развяжет ядерную войну в Европе
Фото: pixabay.com
Новая бомба В61-12 просто обречена на применение

F-35 в новой версии Block IV не получит дальние крылатые ракеты JASSM-ER и противокорабельные ракеты. Это вооружение истребитель получит лишь в следующей или даже шестой модификации.

Зато "тридцать пятый" абсолютно точно получит тактические ядерные бомбы В61-12, которые сможет нести во внутреннем отсеке. Высокоточный боеприпас может менять траекторию, а мощность его заряда регулируется от 0,3 до 50 килотонн. Бомба противобункерная, то есть предназначена, в том числе, для уничтожения командных пунктов и ракетных шахт.

В61-12 получат все F-35 стран НАТО, в том числе польские, которые еще только будут поставлены Варшаве. До России и Белоруссии истребители долетят за очень короткий промежуток времени и могут нанести большой урон российской системе ПВО и ракетным комплексам, таким как ОТРК "Искандер".

По мнению The National Interest, "призрак" тактической ядерной войны приобретает все более заметные очертания в Европе. США всерьез рассчитывают, что применение В61-12 вовсе необязательно приведет мир к глобальной катастрофе и запуску ракет стратегического назначения. В Пентагоне есть мнение, что тактическое ядерное оружие способно переломить ход войны и, наоборот, позволит избежать многочисленных жертв. Нечто похожее говорили после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Но нужно отметить, что В61-12 действительно имеет мало общего с "Толстяком", взорвавшимся в Японии.

Кадр youtube.comПо подсчету специалистов, если бы США решили уничтожить китайские ракетные шахты с помощью Trident II, погибло был 3-4 млн человек. Если бы были задействованы В61-12, эта цифра сократилась бы до 700.

Но на деле все может обернуться по-другому, и особенно с такими высокотехнологичными противниками, как Китай и Россия. Эти расчеты справедливы, если дать F-35 спокойно нанести удар.

Во-первых, Москва и Пекин могут нанести мощный ракетный удар по аэродромам, где базируются F-35. В отличие от ракет, спрятанных под землей, они довольно уязвимы.

Во вторых, F-35, вооруженные обычными GBU-54, могут принять за носителей ядерного оружия и нанести упреждающий ядерный удар.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Пока лежала в больнице: у Пугачевой отняли обливающихся слезами детей

Малышей увезли органы опеки

СМИ: вокруг "Аэрофлота" разгорается крупный скандал из-за мошенничества

Под подозрение попал один из топ-менеджеров авиакомпании

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей