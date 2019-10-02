F-35 развяжет ядерную войну в Европе

Новая бомба В61-12 просто обречена на применение

F-35 в новой версии Block IV не получит дальние крылатые ракеты JASSM-ER и противокорабельные ракеты. Это вооружение истребитель получит лишь в следующей или даже шестой модификации.

Зато "тридцать пятый" абсолютно точно получит тактические ядерные бомбы В61-12, которые сможет нести во внутреннем отсеке. Высокоточный боеприпас может менять траекторию, а мощность его заряда регулируется от 0,3 до 50 килотонн. Бомба противобункерная, то есть предназначена, в том числе, для уничтожения командных пунктов и ракетных шахт.

В61-12 получат все F-35 стран НАТО, в том числе польские, которые еще только будут поставлены Варшаве. До России и Белоруссии истребители долетят за очень короткий промежуток времени и могут нанести большой урон российской системе ПВО и ракетным комплексам, таким как ОТРК "Искандер".

По мнению The National Interest, "призрак" тактической ядерной войны приобретает все более заметные очертания в Европе. США всерьез рассчитывают, что применение В61-12 вовсе необязательно приведет мир к глобальной катастрофе и запуску ракет стратегического назначения. В Пентагоне есть мнение, что тактическое ядерное оружие способно переломить ход войны и, наоборот, позволит избежать многочисленных жертв. Нечто похожее говорили после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Но нужно отметить, что В61-12 действительно имеет мало общего с "Толстяком", взорвавшимся в Японии.

По подсчету специалистов, если бы США решили уничтожить китайские ракетные шахты с помощью Trident II, погибло был 3-4 млн человек. Если бы были задействованы В61-12, эта цифра сократилась бы до 700.



Но на деле все может обернуться по-другому, и особенно с такими высокотехнологичными противниками, как Китай и Россия. Эти расчеты справедливы, если дать F-35 спокойно нанести удар.

Во-первых, Москва и Пекин могут нанести мощный ракетный удар по аэродромам, где базируются F-35. В отличие от ракет, спрятанных под землей, они довольно уязвимы.

Во вторых, F-35, вооруженные обычными GBU-54, могут принять за носителей ядерного оружия и нанести упреждающий ядерный удар.