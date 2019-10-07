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Россия "убрала" НАТО по танкам

Россия
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
продолжениеСтраны Черноморского региона "натравят" на Россию
Но все это благодаря еще советским машинам

Россия располагает наибольшим количеством танков в мире. По этому показателю она даже превосходит блок НАТО вместе с США. Аналитический сайт Global Firepower насчитал у Москвы почти 22 тыс. танков, а это первое место из 137 стран-участниц рейтинга.

У европейских государств, входящих в НАТО, немногим более 11 тыс. танков, а у США и Канады – 18 тыс. машин. Только все вместе они превосходят Россию по этому показателю.

Из стран НАТО наибольшее количество танков у Турции. У этого государства 3,2 тысячи машин, – приводит данные Global Firepower URA.RU.

В сентябре председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд сказал, что НАТО теряет преимущество перед Россией. В Москве это заявление посчитали "большим лукавством". Так, Владимир Джабаров отметил, что альянс старается разместить свои части как можно ближе к границам РФ. Слова сенатора приводит телеканал "360°".

Стоит отметить, что судить о боеспособности по количеству танков не совсем правильно. В бою сегодня наиболее эффективны современные танки, такие как Т-90А, Т-72Б3, Т-80БВМ на базе Т-80БВ.

У России сейчас порядка 350 Т-90 и Т-90А в строевых частях и еще около 200 на хранении. Модернизированных Т-72Б3 больше – около 1 тыс. единиц и еще 150 Т-72Б3. Еще есть 1,1 тыс. Т-72Б и Т-72БА. А также 7 тыс. Т-72 разных модификаций на хранении.

Т-80БВМ в частях пока не так много. Наибольшее количество – 3 тыс. единиц еще советских "восьмидесяток" находятся на хранении. Долгое время судьба этих машин вообще была под вопросом из-за неэкономичности двигателей. Сейчас Т-80БВ образца середины 80-х доводят до уровня Т-80БВМ, в частности, для использования в Арктике, так как его газотурбинный двигатель заводится в любой мороз.

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (CC BY-SA 4.0)Сейчас в танковых частях ВС РФ находятся в эксплуатации 450 танков Т-80БВ и Т-80У. Огромная часть российских танков – это Т-72 и Т-64. Первых, как уже было сказано, порядка 7 тыс., вторых – 4 тыс. И это не считая 1,2 тыс. совсем старых Т-55.

До модификации Т-72Б3 можно довести только Т-72Б. Модернизация более ранних версий невозможна.

В итоге получается, что около половины российских танков – это старые советские машины, которые не в состоянии конкурировать с современными американскими и европейскими танками. С другой стороны, и того количества, которое есть у России, может быть вполне достаточно. Это во времена холодной войны предполагались масштабные танковые бои на территории Европы, однако сейчас, с развитием боевой авиации и производством новых ракет, "танковые армады" могут уйти в прошлое.

Александр ИЛЬИН
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