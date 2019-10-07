Страны Черноморского региона "натравят" на Россию

В США придумали, как бороться со "зловещим влиянием" Москвы

В Вашингтоне придумали, как сдержать Россию в Черном море после событий 2014 года. Согласно докладу аналитического центра RAND, Москва после 2008 года четыре раза использовала военную силу против других стран и может сделать это вновь. А центром конфликта между Западом и Кремлем может стать Черноморский регион.

По мнению зарубежных аналитиков, Россия якобы использует информационные, экономические, энергетические и другие инструменты для расширения влияния в Черном море. В RAND считают, что Москва хочется добиться там такой же свободы действий, как в Каспийском море.

Эксперты особенно отмечают модернизацию Черноморского флота и увеличение группировки в Южном военном округе. Параллельно наблюдается расширение влияния на восточное Средиземноморье и такие страны, как Сирия, Ливан, Египет, Турция. Очевидно, что RAND имеют в виду поддержку действующего президента Сирии Башара Асада, а также возвращение кораблей ВМФ РФ в Средиземное море.

"Необходимо оказать противодействие этому растущему влиянию из России", – приводит выдержку из доклада "Царьград".

RAND рекомендует расширить учения НАТО и еще активнее оказывать военную помощь Украине и Грузии. А также усилить береговую оборону Румынии и Болгарии, плюс установить новейшие системы ПРО в этих странах.

Не меньшего внимания, с точки зрения американских специалистов, заслуживает угроза гибридной войны, а также кибератаки из России.

Мешают в борьбе с Москвой, по мнению RAND, разные интересы стран Черноморского региона. Они затрудняют создание единой стратегии для противодействия "зловещему влиянию" Москвы.