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Болгары выбрали F-16 вместо МиГ-29

Фото: www.globallookpress.com
"Братушки" прощаются с советским

Бывшая страна Варшавского догвора, а ныне полноправный участник НАТО, Болгария продолжает избавляться от советской техники с подачи США. Парламент Болгарии одобрил закупку восьми новых истребителей F-16. Как пишет ЦАМТО, ссылаясь на болгарский СМИ, дискуссия о ратификации договора с США продолжалась более четырех часов.

Сообщается, что болгарская социалистическая партия и "Воля" предлагали отложить голосование на срок до полугода, что фактически означало бы отказ от покупки, так как действие предложения по F-16 истекает 5 сентября.

Общая сумма сделки – $1,25 млрд, что для Болгарии значительная сумма. До настоящего времени авиапарк страны составляли самолеты исключительно советского производства: МиГ-29, Су-25. Дюжину МиГ-21 сняли с вооружения в декабре 2015, но они на хранении и теоретически могут быть возвращены в эксплуатацию.

С F-16 болгары смогут еще активнее участвовать в учениях НАТО, что неизбежно будет нервировать Москву.

Александр ИЛЬИН
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