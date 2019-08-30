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F-35 превратят Польшу в мощный антироссийский оплот

F-35 превратят Польшу в мощный антироссийский оплот
Фото: wikipedia.org
Под прицелом окажутся Калининград и Беларусь

До 2026 года Польша планирует потратить на военные расходы порядка 185 млрд злот или $47 млрд. Казалось бы, причем здесь Россия, однако Варшава планирует заменить старые советские истребители на новые F-35, и это является одним из приоритетов военного ведомства страны.

Малозаметные самолеты окажутся в непосредственной близости от Калининградской области и Беларуси. А это означает, что под ударом окажутся и С-400, и "Искандеры", и боевые корабли с "Калибрами", ведь задача "тридцать пятых" заключается именно в прорыве ПВО и нанесении ударов по стратегически важным объектам противника.

Кроме того, F-35 могут быть вооружены высокоточными ядерными бомбами В-61-12, что делает их еще опаснее.

Польша уже направила в США запрос о планах закупки 32 истребителей F-35 для замены МиГ-29 и Су-22. Параллельно Варшава ведет переговоры о строительстве военной базы США на территории страны, которую уже прозвали "Фортом Трампа". При этом большую часть расходов поляки готовы взять на себя, лишь бы военные США защитили их от русских.

Как говорится в декларации, которую в июне подписали президенты Трамп и Анджей Дуда, американский военный контингент увеличится в Польше на 4500 человек, а в ближайшем будущем на 1000.

Фото: wikipedia.orgНо как заявил в интервью Defense News директор варшавского офиса Фонда Казмира Пуласки Томаш Смура, именно F-35 откроет совершенно новые возможности для ВВС Польши в ближайшие десятилетия, так как у Варшавы никогда не было самолетов такого уровня.

России уже будет трудно смотреть на Польшу сверху вниз и придется воспринимать намного серьезнее. Кроме того, Варшава ведет переговоры о закупке систем "Пэтриот" третьей конфигурации, которые станут неприятным сюрпризом для российских летчиков.

Александр ИЛЬИН
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