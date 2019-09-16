"Искандеры" открыли огонь под Калининградом

Ракетные комплексы остаются кошмаром НАТО в Европе

Российские ракетчики на Балтике совершили пуски комплексов, вызывающих наибольшую тревогу НАТО в Европе. Разумеется, речь идет об "Искандерах". Как сообщает "Интерфакс", стрельбы проходили в ходе учений.

Военнослужащие скрытно выдвинулись в назначенный район и оборудовали стартовые позиции, а затем осуществили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням. Они представляли собой пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы и объекты условного противника.

"Искандеры" в Калининградской области вызывают наибольшую тревогу на Западе, так как по данным зарубежных экспертов, простреливают буквально пол-Европы. Кроме того, в НАТО уверяют, что Россия имеет на вооружении ракету средней дальности 9М729, которая может оснащаться ядерной боеголовкой. Поэтому самолеты альянса постоянно проводят разведку вблизи российских границ и следят за передвижениями комплексов.