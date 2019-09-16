Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Искандеры" открыли огонь под Калининградом

Фото: www.globallookpress.com
Ракетные комплексы остаются кошмаром НАТО в Европе

Российские ракетчики на Балтике совершили пуски комплексов, вызывающих наибольшую тревогу НАТО в Европе. Разумеется, речь идет об "Искандерах". Как сообщает "Интерфакс", стрельбы проходили в ходе учений.

Военнослужащие скрытно выдвинулись в назначенный район и оборудовали стартовые позиции, а затем осуществили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням. Они представляли собой пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы и объекты условного противника.

"Искандеры" в Калининградской области вызывают наибольшую тревогу на Западе, так как по данным зарубежных экспертов, простреливают буквально пол-Европы. Кроме того, в НАТО уверяют, что Россия имеет на вооружении ракету средней дальности 9М729, которая может оснащаться ядерной боеголовкой. Поэтому самолеты альянса постоянно проводят разведку вблизи российских границ и следят за передвижениями комплексов.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Британцы разгневались из-за российской блокады в Керченском проливе

Из Соединенного Королевства посыпались угрозы

Киев отказался от расследования по делу МН17

Выяснилось, почему Незалежная так легко отдала важного свидетеля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей