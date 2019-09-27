Скандал с визами российской делегации дискредитировал США

Часть мероприятий Генассамблеи ООН могут проходить в европейских центрах организации, например, в Вене или Женеве. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"В Вене, скажем, традиционно проходит первая сессия подготовительного комитета очередной обзорной конференции ДНЯО. По составу участников, по их количеству это примерно то же самое, что Первый комитет Генассамблеи”, – цитирует РИА "Новости" Ульянова.

О переносе мероприятий ООН из расположенной в Нью-Йорке штаб-квартиры в города других стран заговорили после того, как США не дали визы членам российской делегации, направлявшейся на 74-ю сессию Генассамблеи ООН. Как сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, нужно искать такую принимающую сторону, которая будет ответственно подходить к своим обязанностям.