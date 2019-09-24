В МИД РФ предпочитают не нагнетать ситуацию

США нарушили международные правила, не выдав визы членам российской делегации, направлявшейся в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Это прямое нарушение международных обязательств Вашингтона, ибо речь не идет о двустороннем визите, речь идет о визите российской делегации на Генассамблею ООН", – подчеркнул Песков.

Он напомнил, что в Нью-Йорке расположена штаб-квартира Организации Объединенных Наций, поэтому американская сторона не имеет права отказывать представителям стран-членов ООН во въездных документах. "Единственное, что вправе сделать Америка, – это ограничить, например, пребывание члена российской делегации одним городом Нью-Йорк, – цитирует Пескова ТАСС. – Каких-то иных рестрикций Соединенные Штаты вводить не вправе".

В связи с этим Кремль настаивает на "жесткой реакции" со стороны Москвы и ООН, поскольку действия США "неприемлемы".

МИД РФ уже работает над этой ситуацией. В частности, представителю посольства США в Москве передана нота протеста, сообщил во вторник, 24 сентября, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Однако дипломатическое ведомство РФ, судя по всему, заняло выжидательную позицию:

"Мы будем смотреть, как ответить, чтобы американцы это почувствовали. Но любое нагнетание, наращивание противостояния в этой сфере - это не наш выбор", – заявил Рябков ТАСС.

Ранее сенатор Константин Косачев сообщил, что ему и еще некоторым членам делегации не дали визу США, поэтому они не смогут принять участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.