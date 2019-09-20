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США захватят Калининград ради обмена на Крым

США захватят Калининград ради обмена на Крым
Фото: www.globallookpress.com
Смоделированная американцами ядерная война может произойти в реальности

Обмен Крыма на захваченный Калининград, о котором  некогда обмолвился Запад, может обернуться плачевно для всего мира, полагает директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он подготовил человечество к ядерной войне, которую недавно смоделировали американцы.  

Эксперт напомнил, что в видеоконфликте все начинается с Калининграда. На этом фоне заявления генерала США Джеффа Харригана не кажутся такими уж безобидными. Кнутов уверен, что сейчас самое время бить тревогу. Иначе будет поздно.

"Европа в первую очередь перестанет существовать. Она должна быть заинтересована и поддержать наши планы по разоружению и сохранению тех договоров, которые ограничивают вероятность начала Третьей мировой войны", – пояснил эксперт в интервью "Царьграду".

По версии собеседника, Калининград выстоит атаку Вашингтона. Однако общественные беспорядки внесут свою лепту. Тогда в игру вступит Запад, обвинив в нарушении закона борцов с протестами. Дальше – больше.

"Подключаются уже здесь непосредственно эти вот F-35, и так далее, начинается практическая реализация этого плана. Прорыв ПВО, подавление, удары по воинским частям, с целью их блокирования, и быстрое вторжение. Вот такой сценарий теоретически возможен, в силу маленького расстояния. В принципе, под видом борьбы за демократию как раз происходит вот такая вот оккупация", – прописал сценарий войны эксперт, добавив, что в России догадываются о планах Запада, потому и укрепляют армию.

Он привел в пример фильмы о штурме городов, где враг лезет стену. Как раз этими стенами, по словам Кнутова, являются Крым и Калининград. 

Ксения АНДРЕЕВА
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