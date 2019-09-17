Противостояние великих держав показали на видео

Ядерное столкновение стран НАТО с Москвой приведет к необратимым последствиям. В первые часы конфликта миллионы убитых и раненых будут лежать на поле боя, фантазируют специалисты проекта "Наука и глобальная безопасность" Принстонского университета.

Они смоделировали ядерную войну, разместив соответствующее видео в Сети. Кадры появились на YouTube-канале одного из руководителей проекта Алекса Глесера. самые внимательные зрители заметили, что в американской постановке Киев сражается на стороне Москвы.

"Почему Украина выглядит как часть союзника Российской Федерации? И почему синие силы наносят удары по территории Украины?", – поинтересовался интернет-пользователь.

Авторы ролика уточнили, что для создания своего творения использовали различные данные о ядерном оружии, в том числе о его количестве у участников гипотетического конфликта.

"Наша команда разработала симуляцию для вероятной эскалации войны между Соединенными Штатами и Россией с использованием реалистичных позиций ядерных сил, целей и оценок смертности. По оценкам, в течение первых нескольких часов конфликта будет убито и ранено более 90 миллионов человек",

– говорится в тесте под видео.

Несложно догадаться, что в фильме американцев агрессором выступает Россия. Она первая нападает на приграничные районы Германии и Польши, чтобы сдержать силы альянса в Центральной и Восточной Европе. Они в отвечают ядерным оружием – бьют по Калининградской области.

Инсценировщикам напомнили о последствиях взрыва мирного атома в 1986 году, отметив, что победителей в данной войне точно не будет. Ряд "комментаторов" продумали дальнейшее развитие событий.

"Мексика становится следующей мировой державой", "Учитывает ли это моделирование российскую систему "бездорожья"?", "И вы забыли о ракетах, которые есть у КНДР, Ирана и Китая. Они, конечно, не будут молчать в такой ситуации", – написали они.

