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Без шансов: Пентагон приготовил план уничтожения Калининграда

Без шансов: Пентагон приготовил план уничтожения Калининграда
Фото: Виталий Невар/ТАСС
Бывший Кенигсберг слишком удобная и нужная для НАТО цель

У Пентагона есть план по уничтожению военных баз Калининградской области, которую Россия превратила в вооруженный до зубов эксклав. Об этом в сентябре заявил командующий ВВС США в Европе Джефф Харриган.

"Мы тренируемся бомбить их объекты, все время об этом думаем и готовы начать в любой момент", – заявил военачальник в интервью Breaking Defense.

Харригон не стал раскрывать деталей, но расположение Калининграда между Литвой и Польшей делает его крайне удобной целью, так как вокруг – страны НАТО. В России это хорошо понимают, поэтому сосредоточили на Балтике максимальные силы, которые хоть и не устоят, в конечном счете, перед мощью НАТО, но нанесут альянсу максимальный урон.

ОТРК "Искандер с дальностью 500, а возможно и более километров могут нанести удары по базам НАТО в центре Европы, например, Германии. А С-400 создадут немало хлопот истребительной авиации НАТО, как и Су-30СМ, которые вылетят на перехват F-35 и "Тайфунам".

Фото: Виталий Невар/ТАССВ вашингтонском Центре стратегических и международных исследований уже констатировали, что НАТО придется особенно тяжело в Калининградской области и в Крыму, так как в этих регионах Россия развернула так называемые системы A2/AD, которые станут настоящими "крепкими орешками" для альянса.

По словам Харригана, в случает начала конфликта Калининград будет атакован с воздуха, моря и суши. Кроме того, будет вестись кибервойна, то есть задействованы все средства. Хакеры начнут взламывать коммуникации, комплексы РЭБ будут глушить сигналы. Россия будет делать то же самое.

Бомбардировщики по подлодки будут использовать крылатые ракеты. Пентагон обязательно задействует В-2, а также В-52Н, которые ранее уже репетировали удар по Калининграду. Скорее всего, первый удар будет неядерным.

Александр ИЛЬИН
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