Американцы не предоставляют россиянам аэродромы для посадки и отдыха

США нарушают Договор по открытому небу, в том числе при определении правил наблюдения над Гавайскими и Алеутскими островами. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ в связи с публикацией Вашингтоном полного доклад о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.

По информации нашего дипведомства, американцы в 2016 г. отказались предоставить необходимое число промежуточных аэродромов, не обеспечив таким образом безопасное прибытие российского самолета Ан-30Б наблюдения в пункт въезда и выезда. Отмечается, что данная ситуация не изменилась до сих пор, что является нарушением договора.

В 2017 г. Штаты отменили остановки для ночного отдыха экипажей самолетов, выполняющих функции по наблюдению, на двух аэродромах дозаправки. Как подчеркнули в МИД, это также является нарушением.

Среди иных несоблюдений, зафиксированных МИД, – расчет максимальной дальности полета над Гавайскими островами с аэродрома дозаправки Хикам.

"Согласно ДОН, максимальная дальность полетов устанавливается только с аэродромов открытого неба и рассчитывается по определенным правилам. Установленное США вопреки положениям ДОН ограничение дальности в 900 км в любом случае не соответствует Договору, так как при более строгом расчете эта дальность должна быть не менее 1160 км", – говорится в заявлении ведомства.

Помимо этого, Вашингтон установил ограничения для наблюдательных полетов над Алеутскими островами: самолет наблюдающей стороны должен всегда оставаться в пределах внешней границы прилегающей зоны, которая простирается на 24 морские мили от побережья. Москва утверждает, что подобное ограничение не предусмотрено договором и значительно понижает эффективность наблюдательного полета.

Еще одно нарушение связано с тем, что американская сторона устанавливает ограничения по высоте в ходе наблюдательных полетов.

Ранее в пятницу газета "Красная звезда" сообщила, что в период с 22 по 30 сентября с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс российские специалисты выполнят наблюдательные полеты над территорией США в рамках ДОН. Задание будет осуществляться на самолете Ту-154М ЛК-1.

