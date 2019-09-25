Еще несколько дипломатов из нашей страны не получили разрешения на въезд в Америку

Виз США оказались лишены российские делегаты не только Генассамблеи ООН, но и конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом рассказал постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

"Произошла... безобразная ситуация, когда части российской делегации на Генассамблею не выдали американские визы. Но не только части российской делегации на Генассамблее, но еще и делегации на конференцию ДВЗЯИ",

– сообщил дипломат, передает ТАСС. И отметил, что без виз остались больше десяти человек.

По словам постпреда России, "предлоги не выдачи визы не имеют никакого значения, потому что страна – хозяйка штаб-квартиры обязана выполнять соглашение с Организацией Объединенных Наций". Небензя также напомнил, что как-то уже была ситуация, когда российских делегатов не пустили на конференцию, и тогда им "пришлось не допустить проведения этой конференции, потому что решение принимается консенсусом", цитирует URA.RU.

Причин невыдачи виз в США не назвали, отмечает телеканал "360". В России пообещали жестко ответить на это.

До этого сообщалось, что разрешение навъезд не смогли получить 10 россиских сенаторов, которые были заявлены как учасники Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.