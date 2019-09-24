Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Москва сочла скандал с россиянами в ООН ухудшением отношений с Вашингтоном

Фото: www.globallookpress.com
США пренебрегает своими обязанностями хозяйки штаб-квартиры организации, считают в РФ

Соединенные Штаты поступили недальновидно, отказав в выдаче виз некоторым членам российской делегации, которые должны были принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Между тем, простые россияне считают, что за данным демаршем американцем должно последовать перемещение штаб-квартиры ООН в другую страну.

"Похоже, США хотят и дальше ухудшить отношения с Россией. Немудрый и недальновидный шаг, который ясно показывает, что Вашингтон преднамеренно пренебрегает своими обязательствам в качестве страны, в которой находится штаб-квартира ООН", – написал Полянский в своем Twitter.

По его мнению, международному сообществу пора сделать из происходящего практические выводы.

"Надо требовать переноса ООН в другую страну, а не комментировать", – заметил в комментарии один из читателей РИА "Новости".

Пользователи в Twitter также поделились своим возмущением:

"Да они боятся России, все боятся Российской Федерации", "Это большой вопрос для международного сообщества", "Я полагаю, что Америка, Англия и Австралия потеряли свои сердце и душу после ложного нападений 11 сентября", "В качестве альтернативы всегда есть Женева или Вена", "США, на самом деле, действует как диктатор".

Ранее во вторник, 24 сентября, стало известно о том, что делегация из РФ не сможет попасть в полном составе на заседание Генассамблеи ООН, поскольку не всем россиянам оформили визы в срок, сообщает сайт телеканала "360". По словам представителей США, причиной такого недоразумения якобы стала техническая сторона проблемы. В свою очередь, директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова назвала такое объяснение несостоятельным и обвинила Вашингтон в неуважении к членам ООН.

Позже сегодня официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик сообщил, что они "пытаются получить больше информации об этом, пока у нас только сообщения прессы". Его же заместитель Фархан Хак подчеркнул, что, "согласно соглашениям, которые есть между ООН и странами, в которых организация действует, – США, Швейцарией, Кенией – правительства этих государств должны позволять делегациям приезжать".

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

США и Польша придумали способ остановить работу "Северного потока – 2"

Времени остается все меньше, но Вашингтон судорожно пытается помешать строительству газопровода

Россию оставят без ЧМ-2022 по футболу

Спортсменов накажут за чужие нарушения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей