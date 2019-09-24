США пренебрегает своими обязанностями хозяйки штаб-квартиры организации, считают в РФ

Соединенные Штаты поступили недальновидно, отказав в выдаче виз некоторым членам российской делегации, которые должны были принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Между тем, простые россияне считают, что за данным демаршем американцем должно последовать перемещение штаб-квартиры ООН в другую страну.

"Похоже, США хотят и дальше ухудшить отношения с Россией. Немудрый и недальновидный шаг, который ясно показывает, что Вашингтон преднамеренно пренебрегает своими обязательствам в качестве страны, в которой находится штаб-квартира ООН", – написал Полянский в своем Twitter.

По его мнению, международному сообществу пора сделать из происходящего практические выводы.

"Надо требовать переноса ООН в другую страну, а не комментировать", – заметил в комментарии один из читателей РИА "Новости".

Пользователи в Twitter также поделились своим возмущением:

"Да они боятся России, все боятся Российской Федерации", "Это большой вопрос для международного сообщества", "Я полагаю, что Америка, Англия и Австралия потеряли свои сердце и душу после ложного нападений 11 сентября", "В качестве альтернативы всегда есть Женева или Вена", "США, на самом деле, действует как диктатор".

Ранее во вторник, 24 сентября, стало известно о том, что делегация из РФ не сможет попасть в полном составе на заседание Генассамблеи ООН, поскольку не всем россиянам оформили визы в срок, сообщает сайт телеканала "360". По словам представителей США, причиной такого недоразумения якобы стала техническая сторона проблемы. В свою очередь, директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова назвала такое объяснение несостоятельным и обвинила Вашингтон в неуважении к членам ООН.

Позже сегодня официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик сообщил, что они "пытаются получить больше информации об этом, пока у нас только сообщения прессы". Его же заместитель Фархан Хак подчеркнул, что, "согласно соглашениям, которые есть между ООН и странами, в которых организация действует, – США, Швейцарией, Кенией – правительства этих государств должны позволять делегациям приезжать".

