Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Россия готовит удар по США после скандала с визами

Россия готовит удар по США после скандала с визами
Сергей Лавров. Фото: Александр Щербак/ТАСС
История с недопуском всех членов нашей делегации на Генассамблею будет иметь продолжение

Москва подготовит ответные меры Вашингтону в связи с невыдачей американских виз некоторым российским делегатам, которые должны были принять участие в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и на конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос российских журналистов.

"Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз", – цитирует РБК нашего министра.

Ранее сегодня Лавров оценил произошедшее как "возмутительный инцидент", поскольку американцы не выполнили своих обязательств перед участниками Генассамблеи, сообщает ТАСС.

"Видимо, приходит время подумать о том, чтобы переносить такие конференции из Нью-Йорка на более устойчивые площадки, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям", – заметил глава российской дипломатии.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Безобразная ситуация": США оставили без виз новую российскую делегацию

Еще несколько дипломатов из нашей страны не получили разрешения на въезд в Америку

До конца года уйдет: в Конгрессе США подняли бунт против Трампа

Политик рискует потерять власть до выборов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей