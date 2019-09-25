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Москва подготовит ответные меры Вашингтону в связи с невыдачей американских виз некоторым российским делегатам, которые должны были принять участие в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и на конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос российских журналистов.
"Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз", – цитирует РБК нашего министра.
Ранее сегодня Лавров оценил произошедшее как "возмутительный инцидент", поскольку американцы не выполнили своих обязательств перед участниками Генассамблеи, сообщает ТАСС.
"Видимо, приходит время подумать о том, чтобы переносить такие
конференции из Нью-Йорка на более устойчивые площадки, где принимающая
сторона ответственно подходит к своим обязанностям", – заметил глава российской дипломатии.
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