История с недопуском всех членов нашей делегации на Генассамблею будет иметь продолжение

Москва подготовит ответные меры Вашингтону в связи с невыдачей американских виз некоторым российским делегатам, которые должны были принять участие в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и на конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос российских журналистов.



"Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз", – цитирует РБК нашего министра.

Ранее сегодня Лавров оценил произошедшее как "возмутительный инцидент", поскольку американцы не выполнили своих обязательств перед участниками Генассамблеи, сообщает ТАСС.

"Видимо, приходит время подумать о том, чтобы переносить такие конференции из Нью-Йорка на более устойчивые площадки, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям", – заметил глава российской дипломатии.

