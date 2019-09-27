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Госсекретарь США отказался говорить после встречи с Лавровым

Госсекретарь США лишился дара речи после трепки от Лаврова
Майк Помпео. Фото: www.globallookpress.com
Американскому политику досталось за визовый скандал

Серьезный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым произвел неизгладимое впечатление на госсекретаря США Майка Помпео.

Последний после встречи с главой МИД РФ, которая не продлилась даже часа, стал подозрительно молчаливым, передает ТАСС. Он приветливо улыбнулся российским журналистам и отделался дежурной фразой:

"В другой раз".

Вопросы собравшихся Помпео проигнорировал, что наводит на мысль: вероятно, получил по шапке от Лаврова. Позже данная информация подтвердилась. Как пишет РИА "Новости", Лавров указал на неприемлемость поведения США.

Наша делегация в полном составе не попала на сессию Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. США отказали россиянам в выдаче виз, напоминает "URA.RU". Тогда Сергей Викторович пообещал американцам "сюрприз".

Правда, что именно Москва готовит Вашингтону, Лавров не рассказал. В России после инцидента предложили перенести мероприятия ООН в европейские центры организации.

Ксения АНДРЕЕВА
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