Американскому политику досталось за визовый скандал

Серьезный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым произвел неизгладимое впечатление на госсекретаря США Майка Помпео.

Последний после встречи с главой МИД РФ, которая не продлилась даже часа, стал подозрительно молчаливым, передает ТАСС. Он приветливо улыбнулся российским журналистам и отделался дежурной фразой:

"В другой раз".

Вопросы собравшихся Помпео проигнорировал, что наводит на мысль: вероятно, получил по шапке от Лаврова. Позже данная информация подтвердилась. Как пишет РИА "Новости", Лавров указал на неприемлемость поведения США.

Наша делегация в полном составе не попала на сессию Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. США отказали россиянам в выдаче виз, напоминает "URA.RU". Тогда Сергей Викторович пообещал американцам "сюрприз".

Правда, что именно Москва готовит Вашингтону, Лавров не рассказал. В России после инцидента предложили перенести мероприятия ООН в европейские центры организации.