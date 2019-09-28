На полуострове подорвали снаряды времен Великой Отечественной

На полуострове сделали опасные находки. Среди них две авиационные осколочные бомбы, немецкая противопехотная авиабомба и два фугаса, обнаруженные в селе Фронтовое Ленинского района, а также авиационная осколочная бомба, найденная в Керчи в Комсомольском парке.

Боеприпасы вывезли на спецполигон, где их уничтожили пиротехники ГУ МЧС России по Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В обоих случаях, весь найденный взрывоопасный груз был доставлен на специализированный полигон, где он был уничтожен с соблюдением всех мер безопасности", – цитируют "Вести Севастополь" начальника главка МЧС по республике Александра Еремеева.



Снаряды времен Великой Отечественной войны местные жители и специалисты до сих пор обнаруживают в большом количестве. Ранее спасатели обезвредили фугасные авиабомбы, найденные в Керчи.