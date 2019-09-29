Юрий Мешков скончался на 74- м году жизни

Первый президент Крыма Юрий Мешков умер в Подмосковье. Об этом сообщила его дочь, Марианна Мешкова.

Первого сентября с Мешковым случился инсульт в Турции, где он отдыхал со своей женой. Тогда экс-политика госпитализировали в местную больницу и ввели в искусственную кому на сутки.

Дочь Мешкова не исключила, что причиной инсульта мог стать конфликт с сотрудниками турецкого отеля. Экс-политику не понравилось, что его поселили в номер, ниже заявленного в путевке класса. Кроме того, у семейной пары выкрали деньги и документы.

16 сентября его доставили в Красногорск, передает "Интерфакс".

Юрий Мешков был первым и единственным президентом полуострова. Он занимал этот посчт с 1994 -го по 1995-й годы.