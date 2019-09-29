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Первый президент Крыма умер после скандала в Турции

Первый президент Крыма умер после скандала в Турции
Мамонтов Сергей/Фотохроника ТАСС
Юрий Мешков скончался на 74- м году жизни

Первый президент Крыма Юрий Мешков умер в Подмосковье. Об этом сообщила его дочь, Марианна Мешкова. 

Первого сентября с Мешковым случился инсульт в Турции, где он отдыхал со своей женой. Тогда экс-политика госпитализировали в местную больницу и ввели в искусственную кому на сутки. 

Дочь Мешкова не исключила, что причиной инсульта мог стать конфликт  с сотрудниками турецкого отеля. Экс-политику не понравилось, что его поселили в номер, ниже заявленного в путевке класса. Кроме того, у семейной пары выкрали деньги и документы. 

16 сентября его доставили  в Красногорск, передает "Интерфакс".  

Юрий Мешков был первым и единственным президентом полуострова. Он занимал этот посчт с 1994 -го по 1995-й годы. 

Марина МОНРО
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