Нибиру
- Камчатка под ударом: небесные драконы с Нибиру атакуют Россию
- В любую минуту взорвется: на кадрах с Юпитера нашли тень от Нибиру
- Это конец: Нибиру заслонила Cолнце
Первый президент Крыма Юрий Мешков умер в Подмосковье. Об этом сообщила его дочь, Марианна Мешкова.
Первого сентября с Мешковым случился инсульт в Турции, где он отдыхал со своей женой. Тогда экс-политика госпитализировали в местную больницу и ввели в искусственную кому на сутки.
Дочь Мешкова не исключила, что причиной инсульта мог стать конфликт с сотрудниками турецкого отеля. Экс-политику не понравилось, что его поселили в номер, ниже заявленного в путевке класса. Кроме того, у семейной пары выкрали деньги и документы.
16 сентября его доставили в Красногорск, передает "Интерфакс".
Юрий Мешков был первым и единственным президентом полуострова. Он занимал этот посчт с 1994 -го по 1995-й годы.
На низкий поступок пошла экс-сотрудница клиники, где лежит звезда сериала "Моя прекрасная няня"
Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления