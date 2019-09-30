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Украинцы перекрыли Крымский мост

Украинцы перекрыли Крымский мост
Фото: www.globallookpress.com
Опустевший транспортный переход показали на фото

Систематически атакующие и блокирующие Крымский мост украинцы придумали новую утку. На сей раз провокаторы выложили в Сеть фото транспортного перехода с высоты птичьего полета без единого автомобиля. 

Снимок появился в Twitter блогера RoksolanaToday&Крым. Однако, когда и кем фотография была сделана, неизвестно. Есть подозрения, что этот кадр был снят до того, как было запущено движение по мосту. 

"Кто увидит тут караваны авто, тот Ротенберг", – саркастично подписал твит блогер. 

Впрочем, пост не набрал великого множества комментариев, лайков и ретвитов. Всего два пользователя отреагировали на неправдоподобное сообщение. 

"Врёти вы все, просто еще не сезон", "Царь-мост", – парировали подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены).    

А вот для украиснких СМИ снимок стал прекрасным поводом для злорадства. Так, например, "Обозреватель" утверждает, что "такое состояние обычное для Крымского моста". 

Меду тем на автомагистрали, которая соединяет полуостров с Краснодарским краем, действительно, нет заторов. С этой целью ее и строили. Ведь Крым пользуется небывалой популярностью у путешественников. Ожидается, что после запуска железнодорожной части моста до конца 2019 года поток туристов увеличится в разы. 

Напомним, на прошлой неделе СБУ заблокировала сервис, с помощью которого  пассажиры покупали билеты на автобусы из Симферополя в Донецк и Луганск, а также в Краснодарский край.

Ксения АНДРЕЕВА
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