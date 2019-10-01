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"Пусть возьмет": в России назвали цену Крыма для Украины

Фото: www.globallookpress.com
Незалежной предложили несколько вариантов, как заполучить полуостров

Российская телеведущая Ольга Скабеева подкинула своим подписчикам тему для размышлений. Журналистка выложила в Сеть фото гостя студии программы "60 минут", украинского политолога Александра Гончарова с его цитатой: "Я хочу даже взять Крым".

"Внезапно",

прокомментировала Скабеева запрос эксперта. 

В итоге под постом телеведущей развернулась виртуальная дискуссия. Ее участники подошли к ответам с иронией и даже предложили отдать Украине Крым в виде мешочка земли с полуострова и бутылочки пенного пива с одноименным названием (орфография и пунктуация авторов сохранены). 

"Ну, пусть возьмет, всего-то 60 р. за бутылочку!", "Ну впрямь агрессор – Россия уже испугалась", "Губозакаточную машинку ему в помощь", "Хочет-то он хочет, да кто ж ему даст", – отреагировали на заявление украинца интернет-пользователи. 

Крым стал частью РФ в 2014 году в результате референдума, напоминает "Царьград". Крымчане практически единогласно проголосовали за российское гражданство.

Ксения АНДРЕЕВА
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