Незалежной предложили несколько вариантов, как заполучить полуостров

Российская телеведущая Ольга Скабеева подкинула своим подписчикам тему для размышлений. Журналистка выложила в Сеть фото гостя студии программы "60 минут", украинского политолога Александра Гончарова с его цитатой: "Я хочу даже взять Крым".

"Внезапно",

– прокомментировала Скабеева запрос эксперта.

В итоге под постом телеведущей развернулась виртуальная дискуссия. Ее участники подошли к ответам с иронией и даже предложили отдать Украине Крым в виде мешочка земли с полуострова и бутылочки пенного пива с одноименным названием (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Ну, пусть возьмет, всего-то 60 р. за бутылочку!", "Ну впрямь агрессор – Россия уже испугалась", "Губозакаточную машинку ему в помощь", "Хочет-то он хочет, да кто ж ему даст", – отреагировали на заявление украинца интернет-пользователи.

Крым стал частью РФ в 2014 году в результате референдума, напоминает "Царьград". Крымчане практически единогласно проголосовали за российское гражданство.