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О загадочном исчезновении Крымского моста сняли видео

О загадочном исчезновении Крымского моста сняли видео
Фото: most.life/multimedia
Казус обнародовала звезда российской эстрады

Известная певица Алена Свиридова отважилась на путешествие из Керчи в Москву. По дороге из Крыма 57-летняя звезда составляет путевой видеоочерк. 

Первый – она посвятила исчезновению самого длинного в Европе транспортного перехода. К счастью, он испарился лишь для навигации в иномарке исполнительницы. По словам Алены, иностранная система "в упор не видит Крымский мост и новую дорогу" и ведет певицу прямиком к Керченской переправе, будто Свиридова попала в космос или на морское дно (орфография и пунктуация автора сохранены).  

"Оценивать ситуацию с Крымом можно, безусловно, по разному. Все имеют право на собственное мнение. Но не видеть очевидного – это смешно. Вот так друзья мои и в жизни– всю информацию нужно всегда проверять", – заключила Свиридова  в Instagram.

В видеоотчете она отмечает, что проделала многочасовой путь, сделав небольшую остановку на отдых. 

Подписчики автоледи восхитились ее смелостью и пожелали ей терпения. Единицы решили, что звезда эстрады делает из мухи слона, так как сами не раз проделывали такой путь.  

"Очень странно. и навигатор и карты видит и мост и Тавриду, месяц назад ехали", "Может вы не умеете им пользоваться? Моя мама тоже плохо разбирается в гаджетах. Возраст", – прокомментировали интернет-пользователи. 

Напомним, автомобильная часть Крымского моста открыта в мае 2018 г. Открытие железнодорожной – запланировано на конец 2019 г. 

Ксения АНДРЕЕВА
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