Полуостров остается любимым местом отдыха жителей Незалежной

С начала нынешнего года Крым посетило свыше миллиона туристов с Украины, а всего на полуострове побывало 6,6 млн человек.

"Из общего числа... отдыхающих 28% – прибыло авиатранспортом; 57% – по Крымскому мосту; 15% – прибыло через государственную границу РФ на участках: Армянск, Джанкой, Перекоп", -

сообщается на сайте министерства курортов и туризма республики.

Крымские курорты привлекают гостей не только с Украины, но и из других уголков света.

"В Республику Крым без учета жителей Украины прибыло почти на 5% больше иностранных граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, динамика роста продолжается", -

рассказал РИА"Новости" глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Путешественники приехали из 159 стран мира, в прошлом году этот показатель был равен 144, добавил Черняк.

В прошлом году Крыму принял рекордное за все постсоветские годы число туристов – на полуострове побывали 6,8 млн человек, напоминает ТАСС. В этом году власти рассчитывают, что на крымские курорты приедут около 7,5 млн туристов, из них 1,2 млн человек будут с Украины.

