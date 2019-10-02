Пока украинцы строят козни, мир все ближе к тому, чтобы признать факты

Западные делегации все чаще посещают полуостров, чтобы увидеть реальную жизнь россиян собственными глазами.

Впечатлениями поделился возглавивший группу гостей из Норвегии, Бельгии, США, Голландии и Германии Хендрик Вебер. Депутат норвежского земельного парламента заявил, что с нетерпением ждет, когда по Крымскому мосту пустят поезда.

"…мы из Москвы поедем на поезде по этому мосту и приедем в Крым",

– сообщил журналистам Вебер о планах на будущее. Об этом пишет РИА Новости.

Вместе с тем депутат возмутился санкциями против Крыма, назвав их нарушающими права человека. Ограничительные меры необходимо отменить, подчеркнул Вебер.

"Мы должны что-то с этим сделать и остановить действие санкций", – цитирует его информагентство.

Представителя Норвегии поддержал и Винховен Майкел из Нидерландов, отметив незаконность рестрикций.

"Думаю, с помощью народной дипломатии мы можем эти санкции снять. Люди здесь принимают, что Крым российский, в отличие от того, что говорят на Западе об оккупации Крыма, о том, что людей здесь заставляют жить под российским влиянием",

– заявил член делегации.

Западные гости находятся на полуострове с воскресенья. 22 человека прибыли в Крым с ознакомительным визитом, который продлится до 6 октября, напоминает ФедералПресс.

Ранее Украина, которую невероятно раздражает стройка века, попыталась перекрыть Крымский мост. СБУ заблокировала сервис, позволявший приобрести билеты на автобусы из Симферополя в Донецк и Луганск, а также в Краснодарский край. Кроме того, якобы неизбежное разрушение Крымского моста служит неиссякаемым источником вдохновения для провокаторов – статьи на эту тему появляются в СМИ Незалежной с завидной регулярностью.