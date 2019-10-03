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Президент французской организации Cercle Renaissance Мишель де Ростолан заявил, что Крым станет популярным туристическим направлением.
Делегация организации побывала на полуострове в апреле этого года: французы посетили Симферополь, Ялту, Севастополь, Херсонес и другие города.
"Присоединение к России... дает значительные возможности. И, конечно, Крым будет иметь значительный успех у туристов", -
приводит РИА "Новости" слова Де Ростолана.
В свою очередь, посол России во Франции Алексей Мешков напомнил, что долгие годы в Крым не вкладывали никаких инвестиций, а "все только рушилось".
Сейчас инфраструктура восстанавливается, работа идет по многим направлениям, а полуостров соединен с Россией новым мостом, по которому скоро пойдут поезда.
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