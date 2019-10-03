Распространять пропаганду будут с помощью беспилотников

Украинские активисты вооружились дронами, чтобы провести "беспрецедентную операцию" в Севастополе. Об этом "аэроразведчики", как они сами себя называют, рассказали телеканалу ТСН.

По словам активистов, они хотят объяснить жителям города "последствия воссоединения Крыма с Россией": про упадок сельского хозяйства на полуострове, трудности с водоснабжением, отсутствие туристов. Для этого уже подготовлено несколько тысяч листовок. Их загрузят в дроны, которые запустят в сторону Севастополя у российско-украинской границы в Херсонской области. Беспилотники должны будут кружить над городом, рассеивая агитки.

Это не первый опыт использования украинцами дронов в пропагандистских целях. Ранее листовки с призывом вернуться на Украину разбрасывали над Армянском. Еще один беспилотник был найден в Симферополе – диверсанта остановило дерево.