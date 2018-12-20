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Дерево в Крыму предотвратило диверсию Украины

Украинский беспилотник с листовками пал перед мужеством крымской флоры

В Симферополе рухнул беспилотный летательный аппарат с Украины, наткнувшись на дерево. Украинский "пропагандист" рухнул на порог дома по Февральской улице рядом с наркодиспансером.

Как сообщает сегодня Федерал Пресс, беспилотник был напичкан листовками антироссийского содержания. Во время инцидента никто не пострадал.

Полиция разбирается в происшествии.


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