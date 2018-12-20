Нибиру
- Осталось 2 дня: Нибиру приближается к Москве
- Началось: корабль с Нибиру приземлился в США
- Ищите бункеры: Нибиру врежется в Землю через 4 дня
161 новости
В Симферополе рухнул беспилотный летательный аппарат с Украины, наткнувшись на дерево. Украинский "пропагандист" рухнул на порог дома по Февральской улице рядом с наркодиспансером.
Как сообщает сегодня Федерал Пресс, беспилотник был напичкан листовками антироссийского содержания. Во время инцидента никто не пострадал.
Полиция разбирается в происшествии.
Премьер-министр Великобритании не захотела принимать подарок президента США
У Путина попросили второй транспортный переход