Боевой корабль РФ выдвинулся к Азовскому морю

Фрегат с "Калибрами" заметили с берега

Российский фрегат, вооруженный крылатыми ракетами и с вертолетом на борту, движется в направлении Азовского моря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

Судя по всему, речь идет об одном из фрегатов проекта 11356, которые как раз находятся в составе Черноморского флота. Это "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Ряд СМИ уже сообщил, что видели именно "Григоровича", который просто планово выполняет задачи в Черном море.

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Стоит отметить, что корабль не нарушал ничьих территориальных вод и подобные маневры в акватории Черного моря – обычное явление. Однако из-за инцидента в Керченском проливе и введения на Украине военного положения ситуация резко обострилась. ВСУ провели ряд учений, на которых военные отработали отражение атаки российских морпехов, а Россия перебросила в район несколько кораблей с "Калибрами" и перевезла в Керчь береговые ракетные комплексы "Бал".