Пропагандистские мифы Незалежной не вызвали и тени сомнения у организации

Генассамблея признала "нарушения" прав человека на полуострове с подачи Украины.

На прошедшем накануне заседании резолюцию по Крыму одобрили 65 стран: среди них львиную долю составили европейские. Присоединились, конечно, и США. При этом против на голосовании высказалось 27 государств, а большинство – 70– воздержалось.

Между тем ранее экономический комитет не выделил деньги на украинский проект резолюции, вняв доводам российской стороны. Представители нашей страны потребовали объяснить, по каким причинам на его реализацию нужно тратить средства, передает РИА Новости. Видимо, оснований так и не нашлось.

Тем не менее, Генассамблея ООН приняла документ, который один из российских дипломатов назвал политизированным и основанным на недостоверных данных.

"Документ антироссийский, фальшивый, лукавый", – цитирует представителя постпредства РФ информагентство.

Не стоит забывать, что в составе Незалежной Крым переживал не лучшие времена, подчеркнул он. Также дипломат напомнил, что переживать за судьбу крымских татар украинцы начали только после того, как полуостров воссоединился с нашей страной.

Напомним, ранее проект этой резолюции принял третий комитет ГА ООН. 15 ноября 67 стран проголосовали "за". Против были 26 государств, воздержались 82.