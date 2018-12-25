По новой дороге можно будет "гонять" в городском режиме

На первом участке федеральной автотрассы, которая протянется через весь Крымский полуостров, введут временное ограничение скорости. Любителям прокатиться с ветерком придется попридержать железных коней, чтобы не нарваться на штраф. Об этом журналистам сообщил министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов.



"С учетом того, что после открытия рабочего движения от Керчи до Симферополя строительные работы будут продолжаться, максимальная разрешенная скорость на всей протяженности дороги будет 60 км/ч, а на участках, где идут строительные работы, – 40 км/ч", – приводит слова чиновника РИА "Новости".

Рабочее движение по первой очереди автотрассы – от Керчи до Симферополя (около 190 км) – будет открыто за сутки до наступления Нового года.

"Первые четыре этапа – от транспортного подхода к Крымскому мосту в Керчи до развязки четвертого и пятого этапа "Тавриды" в районе села Трудовое (Симферополь) – это 190 км в схеме 1+1 (по одной полосе в каждую сторону) готовы, движение в рабочем режиме запускается в ночь с 30 на 31 декабря", – сообщил Карпов.

Полностью сдать дорогу в эксплуатацию (с участком до Севастополя, а это еще порядка 60 км) обещают через два года – концу 2020-го. Ограничение скорости будет действовать вплоть до полного окончания строительных работ. После этого тогда разрешенная скорость движения по "Тавриде" составит 90 км/ч, отметил крымский министр.

Водителей предупредили, что на первом участке трассы, пока продолжаются строительные работы, из соображений безопасности не будут открывать автозаправочные станции. "Все АЗС остаются на старой, существующей дороге, к ним можно будет при необходимости съехать с "Тавриды" или иметь запас топлива", – сказал Карпов.

Огромный эффект от введения в строй первого участка шоссе крымчане и гости полуострова ощутят уже следующим летом. Новая дорога разгрузит трафик транспорта в курортный сезон в районе Феодосии, где на существующей трассе на протяжении нескольких летних месяцев пробка существует, как правило, в круглосуточном режиме.

В Крыму строится четырехполосная федеральная трасса "Таврида", которая соединит Крымский мост, Керчь, Симферополь и Севастополь. Первую очередь строительства трассы (две полосы от Керчи до Симферополя) планируется завершить к концу 2018 года, вторую (четыре полосы от Керчи до Севастополя) – к концу 2020 года. Общая протяженность трассы – 250,7 км, пропускная способность – до 40 тыс. автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства "Тавриды" составит 149,3 млрд рублей.