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Против Крыма: США дергают за ниточки в ООН

Фото: www.globallookpress.com
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Глава региона сделал жесткое заявление

Сергей Аксенов считает, что Генеральная ассамблея ООН принимает антикрымские резолюции под влиянием Вашингтона.

"К сожалению, над всеми довлеет тень Соединенных Штатов Америки, которая за всеми наблюдает и не дает никому двигать ни в одну, ни в другую сторону", – приводит РИА "Новости" слова Аксенова. 

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Ранее международная организация приняла предложенный Украиной документ по нарушению прав человека на российском полуострове. За принятие резолюции проголосовали 65 стран, против – 27, при этом 70 государств воздержались.

Представитель российского постпредства в ООН подчеркнул, что принятый документ является излишне политизированным и решение основано на "недостоверней и сфальсифицированной информации". 

В свою очередь, глава Крыма напомнил, что признанию Крыма на международной арене весьма способствуют народная дипломатия и иностранные журналисты, приезжающие на полуостров. "Мы все знаем, что никого здесь не притесняют ни по национальному, ни по профессиональному признаку. Более свободной ситуации, чем сегодня в Крыму, никогда не было", – добавил Аксенов. 

Валентина МАЙОРОВА
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