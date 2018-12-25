Против Крыма: США дергают за ниточки в ООН

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Сергей Аксенов считает, что Генеральная ассамблея ООН принимает антикрымские резолюции под влиянием Вашингтона.
"К сожалению, над всеми довлеет тень Соединенных Штатов Америки, которая за всеми наблюдает и не дает никому двигать ни в одну, ни в другую сторону", – приводит РИА "Новости" слова Аксенова.
Ранее международная организация приняла предложенный Украиной документ по нарушению прав человека на российском полуострове. За принятие резолюции проголосовали 65 стран, против – 27, при этом 70 государств воздержались.
Представитель российского постпредства в ООН подчеркнул, что принятый документ является излишне политизированным и решение основано на "недостоверней и сфальсифицированной информации".
В свою очередь, глава Крыма напомнил, что признанию Крыма на международной арене весьма способствуют народная дипломатия и иностранные журналисты, приезжающие на полуостров. "Мы все знаем, что никого здесь не притесняют ни по национальному, ни по профессиональному признаку. Более свободной ситуации, чем сегодня в Крыму, никогда не было", – добавил Аксенов.
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