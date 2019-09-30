Руководство Незалежной настроено выполнять пожелания граждан, но боится огласки

Украинские власти делают первые шаги по восстановлению пассажирского сообщения с Крымом, но для успеха в этом деле им нужно стать смелее. Об этом заявила депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

"Транспортное сообщение между Украиной и российским Крымом нынешняя украинская власть пытается возобновить. Делаются пробные первые шаги. И мы абсолютно не против. Могу пожелать лишь успехов в этом направлении. Ну и храбрости чуть-чуть", – приводит ее слова РИА ФАН.

Ранее министр инфраструктуры Незалежной Владислав Криклий сообщил, что на границе с Крымом возводятся новые контрольно-пропускные пункты въезда и выезда (КПВВ), плюс скоро будут объявлены конкурсы для перевозчиков в данном направлении.

В итоге часть украинцев возликовала, что скоро сможет нормально добираться на полуостров, но нашлись и злобные критиканты, обвинившие министра в сепаратизме. В результате Криклию пришлось оправдываться:

"Украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины, – написал он в Facebook. – Речь не идет о восстановлении любых рейсов в/из оккупированного Крыма. Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые смогут на станции возле КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика".

Ранее Вашингтон рекомендовал Киеву создать такие условия, чтобы Крым добровольно притянуло на Украину как магнитом. По мнению киевского эксперта Владимира Скачко, руководство Незалежной решило воспользоваться советом. "Если ранее они запрещали транспортные и пассажирские перевозки, ломали линии электропередач и перекрывали воду, то сейчас они решили пойти по пути созидания", – прокомментировал Скачко газете ВЗГЛЯД.