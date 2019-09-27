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В Киеве сделали заявление о возобновлении авиасообщения с Москвой

В Киеве сделали заявление о возобновлении авиасообщения с Москвой
Фото: pixabay.com
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Власти Незалежной позаботились о безопасности своих граждан

Украина не разрешит полеты в Россию, пока в Донбассе идет война. Об этом заявил министр инфраструктуры Незалежной Владислав Криклий. По его мнению, Киев не должен рисковать безопасностью своих граждан, а Москва со своей агрессивной политикой представляет угрозу.

"Пока эта страна остается агрессором, мы в состоянии войны. И не хочется повторений МН17. Это просто опасно для украинцев", – приводит ФедералПресс заявления Криклия.

Петиции с призывом возобновить авиасообщение с Россией и пустить поезда в Крым регулярно появляются на сайте президента Украины. В Москве заявляют, что готовы начать соответствующие переговоры.

Киев ввел запрет на полеты российских самолетов в своем воздушном пространстве в октябре 2015 года. Москва пошла на зеркальные шаги.

Николай ВИКТОРОВ
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