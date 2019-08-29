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Кикабидзе заговорил об убивающих гордость поездках в Россию

Кикабидзе заговорил об убивающих гордость поездках в Россию
Вахтанг Кикабидзе. Фото: www.globallookpress.com
Артист считает, что Грузия должна защищать свое самоуважение

Вахтанг Кикабидзе опроверг слухи о своих поездках в Россию. По его словам, он не был в нашей стране с 2008-го. Несмотря на то, что актер любит россиян, он считает, что визиты в РФ невозможны, так как тут ему пришлось бы нелегко.

"Как ты можешь пойти и петь тем, кто тебя бьет? Если у тебя есть чувство собственного достоинства, ты не пойдешь, а если нет, то езжай и чисть там грязную обувь",

заявил Кикабидзе в интервью изданию "Квирис палитра".

Он также добавил, что не любит российскую политику и "разрушил" бы ее. Актер также высказался о том, что потребуется много время, чтобы исчез советский менталитет.

"Сам Советский Союз был расформирован русскими, и теперь они хотят его возродить! Эта история не произойдет, этот фильм окончен!" – добавил Кикабидзе, отметив, что Грузия должна защищать себя.

Ранее актер поддержал певицу Нино Катамадзе, которая отказалась давать концерты в России. После протестов в Тбилиси в июне 2019-го Кикабидзе заявил, что поддерживает митингующих, которых возмутило участие российской делегации в Межпарламентской ассамблеи православия.

Полина ИВАНОВА
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