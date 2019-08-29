Кикабидзе заговорил об убивающих гордость поездках в Россию

Нибиру
- Она существует: Нибиру впервые попала на фото
- Апокалипсис на пороге: Нибиру вплотную приблизилась к Земле
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
Вахтанг Кикабидзе опроверг слухи о своих поездках в Россию. По его словам, он не был в нашей стране с 2008-го. Несмотря на то, что актер любит россиян, он считает, что визиты в РФ невозможны, так как тут ему пришлось бы нелегко.
"Как ты можешь пойти и петь тем, кто тебя бьет? Если у тебя есть чувство собственного достоинства, ты не пойдешь, а если нет, то езжай и чисть там грязную обувь",
– заявил Кикабидзе в интервью изданию "Квирис палитра".
Он также добавил, что не любит российскую политику и "разрушил" бы ее. Актер также высказался о том, что потребуется много время, чтобы исчез советский менталитет.
"Сам Советский Союз был расформирован русскими, и теперь они хотят его возродить! Эта история не произойдет, этот фильм окончен!" – добавил Кикабидзе, отметив, что Грузия должна защищать себя.
Ранее актер поддержал певицу Нино Катамадзе, которая отказалась давать концерты в России. После протестов в Тбилиси в июне 2019-го Кикабидзе заявил, что поддерживает митингующих, которых возмутило участие российской делегации в Межпарламентской ассамблеи православия.
Батька принимает первого высокого американского гостя за долгие годы
Более половины туристов попадают на полуостров именно этим маршрутом