"Закидать тухлыми помидорами": Катамадзе могут лишить российских денег

Артистке предложили ограничить въезд в нашу страну

Сенатор Алексей Пушков заявил, что против Нино Катамадзе, считающей Россию врагом и ненавидящей страну, необходимо ввести меры, как против политиков, выступающих с антироссийскими и русофобскими заявлениями. Ведь, по его мнению, слова певицы циничны и аморальны.

"Предложил бы распространить на нее ограничительные меры по въезду в Российскую Федерацию и поступать так впредь с теми фигурами, независимо от общественного положения, которые будут выступать с русофобскими высказываниями",

– цитирует агентство "Москва" члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Как напоминает агентство "ФедералПресс", Катамадзе после протестов в Грузии, прошедших в конце июня из-за участия российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, заявила, что не будет давать концерты. Правда, вскоре удалила пост из соцсети и решила не отменять выступления.

Предложение Пушкова многие россияне встретили с одобрением, отметив, что Катамадзе стоит лишить возможности зарабатывать в России и полностью запретить ей въезд за такое неуважение.

"Не ограничить-запретить", "И не только для неё!", "А лучше запретить", "Это было бы верно! Не стоит давать зарабатывать на концертных площадках России тем артистам, кто является не другом для страны и народа!", "Запретить нужно пить грузинское вино и въезд в Россию певице ртом Катамадзе Нино!", "Больше не приедет, но билеты на будущий концерт продаёт, падшая женщина", "Зачем нам нужны эти бездуховные грузинские певички, когда у нас есть целая династия своих примадонн", – возмущаются россияне.

"Можно пустить и закидать вместо цветов тухлыми помидорами. По подвигу и награда", – предложил другой пользователь Сети.

При этом председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко одобрила идею Пушкова.