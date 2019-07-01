"Ничтожество": Кикабидзе заплевали за солидарность с грузинскими русофобами

Нибиру
- Судный день: Нибиру атакует Землю уже завтра
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
Актер и певец Вахтанг Кикабидзе поддержал грузинскую певицу Нино Катамадзе, заявившую, что больше не будет выступать в России.
Ранее Катамадзе написала на страничке в Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии, требующих отставки министра внутренних дел. Она добавила, что концерт 22 июня в Москве на джазовом фестивале был для нее очень тяжелым, однако она не смогла отказаться, так как пела одну из песен под аккомпанемент слепой девочки – подопечной фонда Константина Хабенского. По словам Катамадзе, это выступление стало ее последним концертом в России.
"Я выражаю полную поддержку ее решению", –
сказал Кикабидзе в комментарии РИА "Новости".
Интернет-пользователи бурно отреагировали на заявление Бубы и даже назвали его слова новостью, которая не заслуживает внимания. Некоторые не сдержали негодования и выразились нецензурно.
"Ничтожество, он и когда Союз развалился тоже радовался, был бы никем без СССР. Это называется неблагодарность. Самое презренное отношение к таким людям", "Кикабидзе, как ярого русофоба лишить всех званий, полученных от России. Этот маразматичный старец совсем уже не ведает, что говорит", (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
В августе 2008 года после войны в Южной Осетии и признания Россией независимости этой республики и Абхазии певец отказался выступать перед российской публикой. Не стал он принимать и врученный ему президентом Владимиром Путиным орден Дружбы народов.
После начавшихся в Тбилиси антироссийских выступлений авиакомпаниям из РФ запретили с 8 июля летать в Грузию. Ради безопасности российских граждан туроператорам рекомендовали не продавать путевки из России в Грузию. После этого грузинские туроператоры и отельеры начали подсчитывать убытки, ведь ежегодно россияне тратили на местных курортах по 300 млн долларов, сообщает "МИР 24".
Юридических оснований для прекращения проекта не существует
Американский политик не может успокоиться после общения на полях G-20