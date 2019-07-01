"Ничтожество": Кикабидзе заплевали за солидарность с грузинскими русофобами

Артиста обматерили в Сети

Актер и певец Вахтанг Кикабидзе поддержал грузинскую певицу Нино Катамадзе, заявившую, что больше не будет выступать в России.

Ранее Катамадзе написала на страничке в Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии, требующих отставки министра внутренних дел. Она добавила, что концерт 22 июня в Москве на джазовом фестивале был для нее очень тяжелым, однако она не смогла отказаться, так как пела одну из песен под аккомпанемент слепой девочки – подопечной фонда Константина Хабенского. По словам Катамадзе, это выступление стало ее последним концертом в России.

"Я выражаю полную поддержку ее решению", –

сказал Кикабидзе в комментарии РИА "Новости".

Интернет-пользователи бурно отреагировали на заявление Бубы и даже назвали его слова новостью, которая не заслуживает внимания. Некоторые не сдержали негодования и выразились нецензурно.

"Ничтожество, он и когда Союз развалился тоже радовался, был бы никем без СССР. Это называется неблагодарность. Самое презренное отношение к таким людям", "Кикабидзе, как ярого русофоба лишить всех званий, полученных от России. Этот маразматичный старец совсем уже не ведает, что говорит", (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

В августе 2008 года после войны в Южной Осетии и признания Россией независимости этой республики и Абхазии певец отказался выступать перед российской публикой. Не стал он принимать и врученный ему президентом Владимиром Путиным орден Дружбы народов.

После начавшихся в Тбилиси антироссийских выступлений авиакомпаниям из РФ запретили с 8 июля летать в Грузию. Ради безопасности российских граждан туроператорам рекомендовали не продавать путевки из России в Грузию. После этого грузинские туроператоры и отельеры начали подсчитывать убытки, ведь ежегодно россияне тратили на местных курортах по 300 млн долларов, сообщает "МИР 24".





