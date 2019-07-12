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"Хорошо зарабатывает": вскрылась правда о выступлениях Кикабидзе в России

Вахтанг Кикабидзе. Фото: www.globallookpress.com
Грузинского музыканта-русофоба сдал популярный артист

Актер Борис Клюев, знакомый многим зрителям по сериалу "Воронины", подтвердил, что Вахтанг Кикибидзе приезжает в Россию и выступает на корпоративах. Артист уверен, что грузинский музыкант "хорошо зарабатывает здесь деньги".

Откуда у Клюева такая информация, он рассказать отказался, но добавил, что в Россию для заработка также приезжают София Ротару и Верка Сердючка, но они вынуждены скрывать свои визиты.

"У него в договоре написано, что о его приезде никто не должен знать и чтобы это никак не комментировалось. Тем не менее договоры он подписывает, а не просто приезжает и уезжает",

- рассказал Клюев в беседе с "МК".

Артист призывает не осуждать музыканта, но упоминает, что слава его родилась не в Грузии, а именно в России.

Сам Кикабидзе отрицает слухи о том, что ранее, к примеру, выступал в Питере. По его словам, он уже 10 лет не был в России и не собирается сюда приезжать.

Клюев зарабатывает на жизнь не только снимаясь в кино, но и выступая в театре. Накануне своего 75-летия актер заявил, что многие коллеги ему завидуют, ведь зрители начинают аплодировать ему, как только он появится на сцене.

"Антон Павлович Чехов сказал, что такое актеры: "Насквозь прожженные самолюбием люди". Как вы думаете, если у одного человека успех, как должен к нему относиться другой, у которого этого успеха, этой популярности и заработанных денег нет? Он будет ему завидовать",

– закончил Клюев.

Ранее бывшая подруга Ларисы Гузеевой раскрыла тайны ее молодости. 

Дарья ПЕТРОВА
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