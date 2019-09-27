В команде шестого президента Украины произошел секс-скандал

В Незалежной сын первого помощника президента Никита Шефир влип в неприятную историю. Впрочем, заварил он кашу, хотя на столе был борщ, по всей вероятности, просто не подумав о последствиях.

Молодой человек выложил в Сеть вызывающий снимок. На фото Шефир, который входит в команду Зеленского, красовался в фартуке с кричащей надписью "Sex machine".

Однако интернет-пользователи и журналисты обратили внимание вовсе не на нее, а на детородный орган. Он оказался чуть меньше стола, на который украинец вывалил свое достоинство.

Пенис был бутафорским и служил дополнением к фартуку. Позже молодой человек, который является помощником депутата от партии "Слуга народа" Юрия Киселя, удалил провокационный снимок из Instagram. Однако СМИ, в частности издание "УНИАН", успели сделать скриншот поста.



