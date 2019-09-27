Автор "Дозоров" дал совет Киеву провести референдум и отпустить Донбасс

Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко считает, что Незалежная должна была пойти путем Чехословакии и мирно разойтись по заинтересованным жителями территориям. Об этом он рассказал в ходе своего визита в Донецк, где проходит первый в регионе фестиваль фантастов "Звезды над Донбассом".

"Огромные части России, единого общего российского государства были в свое время от России оторваны, отторгнуты, искусственно прирезаны, названы частью другого государства и так далее. То есть остался такой гнойник, нарыв после распада СССР, который все это держал и цементировал вместе", – заявил Лукьяненко в эфире донецкого телеканала "Юнион".

По его словам, в сложившейся ситуации самым честным и разумным, что должно было сделать государство, а именно Украина, "это провести референдум, дать какую-то широчайшую автономию, чтобы возникло взаимопонимание между регионами".

"Либо действительно отпустить, как Чехия и Словакия спокойно и мирно расстались и живут. Но, к сожалению, этого не произошло", – подчеркнул фантаст.

Он назвал безумием киевских властей артобстрелы и бомбардировки Донбасса в 2014 году, а стрельбу украинской армии "не по комбатантам" явным преступлением.

Украинские ура-патриоты под данной новостью на портале "Обозревателя" заклеймили российского писателя всяко разно непристойными словами, предложив его книги выбросить в мусор. По их пути не пойдем и ничего не процитируем.



Как сообщает ДАН, на фестиваль приехали, помимо Лукьяненко, такие известные фантасты, как Роман Злотников, Андрей Лазарчук, Сергей Чекмаев, Евгений Лукин, Михаил Тырин, Сергей Волков, Юрий Бурносов, Дмитрий Казаков и другие. Мероприятие продлится до 30 сентября.

