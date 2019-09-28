Всплывшие в деле неудобные сведения о спецпредставителе США по Украине вынудили его покинуть свой пост

Об увольнении Курта Уолкера стало известно через день после публикации жалобы анонимного информатора. Напомним, там говорилось о давлении, которое американский лидер Дональд Трамп оказывал на украинского коллегу Владимира Зеленского. Участие в этом, как выяснилось, принимал и Уолкер – после звонка президента США на встрече в Киеве он проинструктировал главу Незалежной, как действовать дальше, дабы угодить первому. Компанию ему составил американский посол в Евросоюзе Гордон Сондланд. Имя Уолкера упоминалось и в разговоре Трампа и Зеленского, напоминает ФедералПресс.

Как стало известно, после того, как жалоба осведомителя стала достоянием общественности, Уолкера вызвали на ковер в конгресс США. Официально об уходе спецпредставителя по Украине пока не сообщается: об этом заявили СМИ. Так, информацию обнародовал телеканал CNN – отставку Уолкера подтвердили три источника.

Ранее на фоне скандала, из-за которого запустили процедуру импичмента президента, Трамп заявил, что стенограмма его с Зеленским разговора была лживой.