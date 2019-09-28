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Порошенко запаниковал после известий об отставке спецпредставителя США по Украине

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Экс-президент с замиранием сердца наблюдает за разгорающимся вокруг Вашингтона и Киева скандалом

Похоже, у пана Петро сдают нервы. После сообщений об отставке Курта Уолкера он опубликовал несколько заявлений в Twitter, назвав его уход тревожным известием и выразив горькие сожаления.

"С Куртом нам на Украине чувствовалось увереннее – и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США", - написал Петр Порошенко.

Реакцию "шоколадного короля" активно комментируют в Сети. "Печально. Это начало конца Украины", – написал под его постом один из пользователей.

Россиян паника бывшего главы Незалежной развеселила. Они предложили ему сматывать удочки, пока не поздно.

"Нового смотрящего за невмерлой щеней посадят в кресло, делов-то))" "Так подельники сваливают, сигналят пора валить Петруха",

– отозвались они.

Ранее об уходе Уолкера на фоне скандала вокруг переговоров Трампа и Зеленского сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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