Экс-президент с замиранием сердца наблюдает за разгорающимся вокруг Вашингтона и Киева скандалом

Похоже, у пана Петро сдают нервы. После сообщений об отставке Курта Уолкера он опубликовал несколько заявлений в Twitter, назвав его уход тревожным известием и выразив горькие сожаления.

"С Куртом нам на Украине чувствовалось увереннее – и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США", - написал Петр Порошенко.

Тривожна новина з Вашингтона - у відставку подав Курт Волкер, спеціальний представник США по Україні. Його внесок у зміцнення нашого стратегічного партнерства з США важко переоцінити. Як важко переоцінити і його твердість та стратегічне бачення протидії російській агресії. — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 сентября 2019 г.

Реакцию "шоколадного короля" активно комментируют в Сети. "Печально. Это начало конца Украины", – написал под его постом один из пользователей.

Россиян паника бывшего главы Незалежной развеселила. Они предложили ему сматывать удочки, пока не поздно.

"Нового смотрящего за невмерлой щеней посадят в кресло, делов-то))" "Так подельники сваливают, сигналят пора валить Петруха",

– отозвались они.

Ранее об уходе Уолкера на фоне скандала вокруг переговоров Трампа и Зеленского сообщили СМИ со ссылкой на источники.