Американский лидер изгоняет из конгресса распространителя лживой стенограммы

Глава комитета по разведке палаты представителей, член "Демократической партии" от Калифорнии Адам Шифф зачитал конгрессу несуществующую версию стенограммы телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом заявил хозяин Белого дома и призвал оппонента уйти в отставку.

"Адам Шифф мошенническим путем зачитал конгрессу, за которым наблюдают миллионы людей, версию моего разговора с президентом Украины, которой не существует. Он якобы читал точную расшифровку моего звонка, но он полностью изменил слова, чтобы она звучала ужасно, и выставил меня виноватым", – написал Трамп у себя в Twitter в пятницу, 27 сентября.

По словам главы государства, демократ пребывал в "отчаянии и его поймали".

"Адам Шифф солгал конгрессу и попытался обмануть американскую общественность. Он занимается этим уже два года. Я призываю его немедленно уйти в отставку из конгресса на основании этого мошенничества!" – подчеркнул лидер нации.

В среду, 25 сентября, Белый дом обнародовал стенограмму состоявшегося 25 июля этого 2019 г. телефонного разговора Трампа с Зеленским. Разговор касался, в том числе, расследования в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Именно эта беседа послужила поводом для объявления импичмента американскому президенту, напоминает "Пятый канал".