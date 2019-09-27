Нибиру
- Камчатка под ударом: небесные драконы с Нибиру атакуют Россию
- В любую минуту взорвется: на кадрах с Юпитера нашли тень от Нибиру
- Это конец: Нибиру заслонила Cолнце
Глава комитета по разведке палаты представителей, член "Демократической партии" от Калифорнии Адам Шифф зачитал конгрессу несуществующую версию стенограммы телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом заявил хозяин Белого дома и призвал оппонента уйти в отставку.
"Адам Шифф мошенническим путем зачитал конгрессу, за которым наблюдают миллионы людей, версию моего разговора с президентом Украины, которой не существует. Он якобы читал точную расшифровку моего звонка, но он полностью изменил слова, чтобы она звучала ужасно, и выставил меня виноватым", – написал Трамп у себя в Twitter в пятницу, 27 сентября.
По словам главы государства, демократ пребывал в "отчаянии и его поймали".
"Адам Шифф солгал конгрессу и попытался обмануть американскую общественность. Он занимается этим уже два года. Я призываю его немедленно уйти в отставку из конгресса на основании этого мошенничества!" – подчеркнул лидер нации.
В среду, 25 сентября, Белый дом обнародовал стенограмму состоявшегося 25 июля этого 2019 г. телефонного разговора Трампа с Зеленским. Разговор касался, в том числе, расследования в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Именно эта беседа послужила поводом для объявления импичмента американскому президенту, напоминает "Пятый канал".
На низкий поступок пошла экс-сотрудница клиники, где лежит звезда сериала "Моя прекрасная няня"
Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления