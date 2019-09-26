Нибиру
- Камчатка под ударом: небесные драконы с Нибиру атакуют Россию
- В любую минуту взорвется: на кадрах с Юпитера нашли тень от Нибиру
- Это конец: Нибиру заслонила Cолнце
Не все подробности переговоров глав государств должны становиться достоянием общественности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после того, как администрация Белого дома опубликовала стенограмму его разговора с лидером США Дональдом Трампом.
Зеленский признал, что американская сторона спрашивала у него разрешение на публикацию, но он не думал, что будет раскрыта вся беседа:
"Я не против. Я просто не знаю формат, честно вам скажу, должно ли там быть письменное разрешение. Я просто думал, что они опубликуют свою часть", – цитирует президента "Громадське".
Ранее Трампа обвинили в том, что он "давил" на Зеленского в попытке собрать компромат на своего главного соперника на будущих президентских выборах – демократа Джо Байдена. Расшифровка разговора подтвердила, что имя Байдена упоминалось лидерами, но законов США Трамп не нарушил.
Несмотря на это, в Конгрессе выступают за начало процедуры импичмента. Теперь Белый дом хочет раскрыть содержание еще одного телефонного разговора с Зеленским, чтобы окончательно оправдаться. О репутации украинского руководителя в Штатах при этом не думают.
Режиссера сравнили с чертом и указали ему на недостатки
Президент Украины не смог сдержать эмоций