Украинский лидер переживает из-за публикации своих разговоров

Не все подробности переговоров глав государств должны становиться достоянием общественности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после того, как администрация Белого дома опубликовала стенограмму его разговора с лидером США Дональдом Трампом.

Зеленский признал, что американская сторона спрашивала у него разрешение на публикацию, но он не думал, что будет раскрыта вся беседа:

"Я не против. Я просто не знаю формат, честно вам скажу, должно ли там быть письменное разрешение. Я просто думал, что они опубликуют свою часть", – цитирует президента "Громадське".

Ранее Трампа обвинили в том, что он "давил" на Зеленского в попытке собрать компромат на своего главного соперника на будущих президентских выборах – демократа Джо Байдена. Расшифровка разговора подтвердила, что имя Байдена упоминалось лидерами, но законов США Трамп не нарушил.

Несмотря на это, в Конгрессе выступают за начало процедуры импичмента. Теперь Белый дом хочет раскрыть содержание еще одного телефонного разговора с Зеленским, чтобы окончательно оправдаться. О репутации украинского руководителя в Штатах при этом не думают.