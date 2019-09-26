Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Белый дом воспользовался некомпетентностью Зеленского

Не ожидал: Белый дом воспользовался некомпетентностью Зеленского
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Украинский лидер переживает из-за публикации своих разговоров

Не все подробности переговоров глав государств должны становиться достоянием общественности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после того, как администрация Белого дома опубликовала стенограмму его разговора с лидером США Дональдом Трампом.

Зеленский признал, что американская сторона спрашивала у него разрешение на публикацию, но он не думал, что будет раскрыта вся беседа:

"Я не против. Я просто не знаю формат, честно вам скажу, должно ли там быть письменное разрешение. Я просто думал, что они опубликуют свою часть", – цитирует президента "Громадське".

Ранее Трампа обвинили в том, что он "давил" на Зеленского в попытке собрать компромат на своего главного соперника на будущих президентских выборах – демократа Джо Байдена. Расшифровка разговора подтвердила, что имя Байдена упоминалось лидерами, но законов США Трамп не нарушил.

Несмотря на это, в Конгрессе выступают за начало процедуры импичмента. Теперь Белый дом хочет раскрыть содержание еще одного телефонного разговора с Зеленским, чтобы окончательно оправдаться. О репутации украинского руководителя в Штатах при этом не думают.

Фоторепортаж
Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"На психа похож": муж Собчак напугал снимком после свадьбы

Режиссера сравнили с чертом и указали ему на недостатки

Зеленского перекосило от Путина

Президент Украины не смог сдержать эмоций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей